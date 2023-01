Karlos Arguiñano se posiciona de forma clara sobre la tortilla de patatas

El cocinero Karlos Arguiñano , cerca de cumplir este años los 75, ha sido entrevistado en el programa Gastro SER , donde ha asegurado que no piensa jubilarse y se ha pronunciado muy claro sobre uno de los temas más polémicos de la cocina española: la tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?

No es el primer chef en mojarse sobre este tema. Dani García y Dabiz Muñoz ya señalaron, ambos en El Hormiguero, que este plato lo prefieren sin cebolla por el dulzor que aporta.

En esta ocasión, sin embargo, Arguiñano no ha estado de acuerdo con ellos. La tortilla de patatas “con cebolla, con cebolla”, ha repetido cuando le han preguntado por el plato con el que se triunfa seguro.

Y ha continuado apuntando que le gustan “todas”, menos las que venden envueltas en plástico al vacío. ”¡Anda! No me digas que después de 6 años en la universidad y dos másters, te compras una tortilla envuelta en plástico. ¡Si tardas 25 minutos!”, ha expresado.

“El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. La gente que no tiene cariño difícilmente va a hacer feliz a nadie”, ha sentenciado.

Asimismo, durante la entrevista ha desvelado los tres ingredientes que son insustituibles en su cocina: ajo, cebolla y aceite. “Hay gente que detesta la coliflor o el ajo, pero si a mí me quitan el ajo, la cebolla y el aceite de oliva, me retiro de la cocina. Digo agur y me voy. ¿Cómo vas a quitar el ajo de la cocina? ¿Estás todo el día besando o qué?”, ha aseverado.