Karmento: "La Mancha es un lugar que está aún por descubrir"

Karmento es otra cosa. Es raíz, es tradición, es fuerza, es rural... y es poesía. La cantautora albaceteña se ha colado entre los candidatos del Benidorm Fest 2023 a golpe de garra y folclore. En un certamen dominado por el pop, su música es una fisura de aire renovado. Y no cabe duda de que es el proyecto más arraigado para llevarlo a Eurovisión.

Pero Carmen Toledo no olvida sus orígenes ni la vibración arrolladora de los sonidos que han forjado su arte. “La Mancha es un lugar que está aún por descubrir”, asegura en una entrevista a El HuffPost. Y como si se tratara de una reivindicación, la tierra del Quijote eternamente olvidada resurge ahora para busca su hueco en ese tapiz tan diverso que es nuestro país.

Y entre seguidillas, coplas y flamenco, Karmento admite que tuvo algo de “vértigo” al verse en la pomada del Benidorm Fest y recuerda con honda memoria aquellos meses en los que la presión apagó sus cuerdas vocales. Suerte que unos versos de Rubén Darío la sacaron del pozo emocional en el que se encontraba y ahora sueña con pisar el escenario de Eurovisión. “Igual esa día me posee la fuerza bruta que me empodera, me creo la puta diva del mundo y salgo y lo flipáis”, señala.

- ¿Por qué Karmento decide presentarse al Benidorm Fest? La música que haces es muy diferente al de los otros participantes. Tienes otra raíz...

- ¿Ah, sí? ¿Y cuál es mi raíz? (Ríe)

- Bueno, juegas con la música ética, las seguidillas manchegas... Sonidos no muy habituales en un programa de gran audiencia.

- Pues precisamente una de las razones por las que me he presentado es esa. El año pasado vi cómo el Benidorm Fest planteaba cambios con respecto a lo que escuchamos habitualmente en estos concursos y me apetecía presentarme. Pensé que sería bonito que el público popular pudiera escuchar mi música y conectar con ella. Y también es verdad que soy juguetona, aventurera y me gusta explorar cosas nuevas…

¿Te sientes una rara avis en este Benidorm Fest?

- No tanto, ¿eh? Hay una diversidad muy palpable en este festival. Con respecto a la edad, sí soy algo diferente. La mayoría de los compañeros son bastante jovencitos. Pero creo que, como en casi todos los sitios, ser raro es lo normal.

- Me ha dicho un pajarito que lo pasaste mal los primeros días tras anunciarse tu participación en el Benidorm Fest...

- No sé exactamente qué te han dicho. A ver, es normal que se dude. Aparecen los miedos, las incertidumbres y dices ‘madre mía, me he metido en esto’. Y sí, es cierto que tuve un momento de vértigo. Lo raro habría sido no tenerlo. Pero más allá de pequeños momentos de duda, siempre he tenido una sensación positiva y lo que está sucediendo está desarrollándose de momento en el terreno del bienestar.

- ¿Qué te dicen los vecinos de Bogarra, tu pueblo? ¿Están contentos por ti?

- Sí. Las vecinas paran a mi madre por la calle y le dicen que están orgullosas. Mi pueblo es una belleza porque está en mitad de la sierra. Sí, Albacete tiene sierra, aunque la gente no se lo crea.

¿Sabes cuántos cantantes de Castilla - La Mancha han ido a Eurovisión?

- Yo creo que ninguno.

- Exacto. ¿Por qué crees que, en sesenta años, nadie de tu tierra ha ido al festival representando a España?

- La Mancha es un lugar que está aún por descubrir. Y, sobre todo, su arte. Muchas de las personas que nacimos en La Mancha nos tuvimos que ir Madrid o a otras ciudades porque es una tierra “pobre”, de generaciones que todavía son agricultores. Y de pronto, por las circunstancia de la vida, hemos retornado al hogar y ha comenzado a crecer una vanguardia dentro del arte manchego que está iluminándose. Cada territorio tiene su tiempo y velocidad. Y su proceso. Ahora, a lo mejor, toca un poquito de La Mancha.

- En la biografía que tiene publicada en tu web dices: “Luego hubo un tiempo de oscuridad, que dejó una herida que es a su vez una bendición en mis cuerdas vocales, porque viene de la psique, del miedo a no se sabe exactamente que, conseguir, y luego mantener, labrarse un camino sostenible, responsabilizarse de la apuesta, muchas cosas, interesantes y a veces abrumadoras….algún día…un rancho. La oscuridad y los abismos, soy también bastante yo, he de decir”. ¿Podemos saber qué te ocurrió?

- Cuando empecé con el proyecto de Karmento entré en una crisis neurótica. No tenía claro qué quería hacer. Me acuerdo que un día me bajé de un escenario y de repente sentí como si tuviese las cuerdas vocales entumecidas. Tenía mucho miedo acumulado. Y fue una ansiedad que me duró mucho tiempo. De repente, una fuente de felicidad que era cantar, se volvió un sufrimiento. Así que tuve que parar, dejar los escenarios y frenar mi proyecto. Esos dos años con la neurosis fueron terribles.

- ¿Y qué te hizo amar la música de nuevo?

- Recuerdo una noche que estaba con unas amigas. Estaba destrozada porque era un Quiero y duelo, como el título de mi canción para Benidorm. Entonces, un amiga me miró y me recitó estos versos de Rubén Darío:

Ama tu ritmo y ritma tus acciones

bajo su ley, así como tus versos;

eres un universo de universos

y tu alma una fuente de canciones

Y a partir de ahí, cambié. Me aferré a mi gente, a mi familia, a la espiritualidad entendida como que nada es tan importante… y poco a poco fui levantándome. Cuando has bajado al subsuelo de tus miedos mas profundos, al salir te sientes renovada. Descubrí que soy artista y que eso es lo mejor que puedo hacer. Entendí que tenía que respetar mis propios tiempos, y saber a qué cosas decir que ‘sí’ y a qué cosas ‘no’. Mi fórmula es la misma: puedo hacer lo que quiera mientras sea yo misma y no tenga que crearme una máscara. La honestidad es la única herramienta que tengo.

- Hacías ahora referencia al título de tu canción para Benidorm, Quiero y duelo. ¿Cómo es este tema?

- Todo lo que hemos hablado está recogido en esta canción. Habla de ese vaivén permanente y el duelo de cada obstáculo y dificultad. Mi propio refugio, dentro de esta marea de dificultades y de dudas.Y eso se ha materializado en esta canción. Es lo que te puedo decir hasta ahora. Eso, y que es una canción Karmento 100%.

- Y ese sonido manchego puede llegar hasta Liverpool, nada más y nada menos.

- La verdad es que no me lo puedo imaginar. No sé cómo me sentiré en los instantes previos de subir al escenario si llego a ser la representante. Igual me posee esa fuerza bruta que me empodera, me creo la puta diva del mundo y salgo y lo flipáis. O me puedo convertir en una cangrejita acongojada y me tienen que ir a buscar a algún bar (ríe). Pero estoy tranquila y me siento segura porque he trabajado mucho. Yo creo que me vendré arriba porque recordaré que la gente me ha votado para estar ahí.