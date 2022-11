Karra Elejalde, 'trending topic' al hablar en estos términos de los obreros que votan a Vox

El actor vasco considera que “la izquierda está intelectualizando demasiado su mensaje” y eso evita que cale entre la gente, mientras los de Abascal usan un discurso más directo y certero. “Si eres un señor que se baja del tractor, que tiene las cuatro reglas y estudios básicos, y te sueltan: ‘Vamos a abonar políticas de índole social...‘. Su respuesta va a ser: ‘¿Qué cojones me está diciendo este tío?’ (...) Sin embargo, mira cómo la ultraderecha sabe decir: ‘Vendrá el moro y se follará a tu mujer, vendrá el moro y te quitará tu trabajo, vendrá el moro y será un delincuente’. No se complican, es un mensaje terrible, pero que entiende todo el mundo”, ha dicho en la entrevista.

Por este motivo, Karra considera que la izquierda está perdiendo el voto del trabajador. “Yo siempre he dicho que no hay mayor tonto que un obrero de derechas, pero ahora entiendo que voten a Vox. Si yo soy un potencial votante y no entiendo al tío que me está hablando, estamos jodidos. La izquierda debería bajar la intectualidad de su propuesta, hablar más claro, porque ahora hay mucho engaño y mucha mentira”, explica.