Una niñera española con un límite infranqueable: el control de Kate y Guillermo con sus hijos

Dentro de las indicaciones que sigue Turrión destaca una palabra que no debe decir bajo ningún concepto. Según ha informado The Sun, la niñera no puede pronunciar la palabra “niños” cuando los príncipes estén presentes. De este modo, los duques de Cambridge quieren que sus hijos crezcan “con seguridad en sí mismos” sin que se les limite de ninguna forma y tengan libertad para ser espontáneos.