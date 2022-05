Kate Moss desmiente que Jonnhy Depp la empujara por unas escaleras

La modelo ha relatado que Depp había salido de la habitación antes que ella, y que dio marcha atrás cuando la escuchó gritar por el dolor. “Vino corriendo a ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención sanitaria”, ha declarado. Moss también ha negado que el actor la empujara por las escaleras, como dejo caer Amber Heard durante una de las sesiones del juicio.

El abogado del actor ha insistido y ha preguntado a la modelo si esta situación se había dado en algún otro momento de su relación. “No. Nunca me empujó, me pateó o me tiró por ninguna escalera”, ha respondido Moss.