Kate Moss revela por qué testificó a favor de Johnny Depp

Ahora, en una entrevista en el programa Desert Island Discs de BBC Radio , la supermodelo ha revelado por qué decidió testificar en el juicio. “Sé la verdad sobre Johnny, sé que nunca me tiró por las escaleras. Tenía que decir la verdad”, explicó durante un momento de la entrevista.

Moss declaró a través de videoconferencia desde Londres en mayo y desmintió los rumores sobre el citado episodio con Depp cuando eran pareja a mediados de los noventa. “Nunca me empujó, me pateó o me tiró por ninguna escalera”, afirmó entonces.