Kate Winslet carga contra Hollywood por homofobia

Getty Images La actriz Kate Winslet en los premios de la 'Foundation Patron of the Artists' en 2017.

Kate Winslet no sólo es conocida en el mundo del cine por ser la mujer que facilitó la muerte de Jack en Titanic o por ser una multipremiada actriz. La británica de 45 años ha sumado fama a su carrera también por no callarse nada. Si en 2016 aprovechó los premios Bafta para lanzar un mensaje a ese profesor que le dijo a sus 14 años que debería “conformarse con papeles para gordas”, ahora ha aprovechado una entrevista con The Times para denunciar la homofobia en Hollywood.

La protagonista de Revolutionary Road (2008) ha contado en la revista dominical que muchos actores siguen escondiendo su orientación sexual por miedo a perder papeles si se sabe que son homosexuales. De hecho, según Winslet ésta no es una mera opinión, sino que conoce “al menos cuatro actores” que lo ocultan. Por ello entiende que la industria cinematográfica se mueve por los “prejuicios, la discriminación y la homofobia”.

“Hollywood tendría que dejar de lado toda esa mierda tan anticuada acerca de si alguien puede hacer un papel heterosexual cuando es gay. Debería ser prácticamente ilegal, y no sabes lo extendido que está”, indica la actriz ganadora de un Oscar por The Reader (2008), que comprende que la orientación sexual no condiciona a ningún actor para interpretar un papel u otro.

Winslet espera que se produzca un movimiento en la línea del #MeToo en la comunidad LGTBI por la liberación sexual, aunque su intención con estas palabras no es “enfrentarse a Hollywood”.

“No podría decirte la cantidad de jóvenes intérpretes a los que conozco, algunos muy famosos, que están aterrorizados por el hecho de que su sexualidad sea revelada y de que eso se interponga en su camino a la hora de ser escogidos para papeles heterosexuales”, ha revelado. De hecho, según la actriz sus propios representantes les recomiendan no hacerlo público.