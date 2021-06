Tras Kate Winslet, Shannen Doherty se planta contra la tiranía de la imagen

“Me di cuenta de que había pocos personajes femeninos con los que pudiera identificarme. Ya sabéis, mujeres sin rellenos ni estiramientos faciales o sin Botox. Mujeres que acepten su rostro y toda la experiencia que éste muestra. He vivido. Me encanta haber vivido y que mi rostro refleje mi vida. He sobrevivido a mucho, como al cáncer, pero a mucho más que eso. Ahora me acepto. Por fin”, escribió la intérprete, de 50 años.