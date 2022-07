Katie Holmes apuesta por la naturalidad y asiste a un acto con la cara lavada y sin peinar

PATRICK T. FALLON via Getty Images

PATRICK T. FALLON via Getty Images

Luciendo un veraniego vestido blanco, un bolso negro y unas sandalias en los mismos colores, la que fuera protagonista de la famosa serie Dawson crece llamó la atención de la prensa por su beauty look: ni una gota de maquillaje en su cara y el pelo alborotado, lejos de los perfectos peinados que acostumbramos a ver en este tipo de eventos.

Craig Barritt via Getty Images for Christian Siria

Craig Barritt via Getty Images for Christian Siria

Esta no es la primera vez que la actriz hace gala de su defensa de la naturalidad, de la que se ha convertido en abanderada. Por las calles de Nueva York, ciudad en la que vive, las cámaras la han captado en numerosas ocasiones paseando con una imagen de lo más casual, alejada de los estudiados looks de otras actrices, modelos o cantantes.

View this post on Instagram

En abril de 2021, Holmes protagonizó una entrevista en la revista People en la que posó tumbada en la hierba, al natural y desde ella lanzó un claro mensaje. “Acepto mi edad —tiene 43 años— con gratitud y no me importa no maquillarme. Mi alegría viene de adentro”, aseguró a la publicación. Un año después, demuestra que sigue aplicando igual de bien esta filosofía.