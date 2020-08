Esto es lo que Kelly Osbourne tiene que decir sobre su llamativa bajada de peso

A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne) on Aug 3, 2020 at 11:24am PDT

Sobre cómo tomó la decisión de cambiar la imagen habló el pasado mayo en el podcast The Recovery Featuring Kelly Osbourne. Fue en 2017 tras varios años de lucha contra las drogas y alcohol. “Estuve muy perdida. No había ido a una tienda de comida en tres años ni había hecho cosas normales. Pensé: ’Ya no quiero vivir así”, explicó la cantante, que habló de sus adiciones en el libro autobiográfico There Is No F*cking Secret: Letters From a Badass Bitch.