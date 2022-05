Kevin Spacey, acusado de cuatro delitos de agresión sexual a tres hombres

Ernesto Ruscio via Getty Images

Rosemary Ainslie, directora de la división especial de delitos de CPS, ha señalado a The Guardian que “también ha sido acusado de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento”. “Los cargos siguen a una revisión de la evidencia recopilada por la policía metropolitana en su investigación”, ha indicado.

Los presuntos delitos fueron cometidos entre 2005 y 2013 en Londres y y Gloucestershire cuando el actor de 62 años dirigía uno de los teatros más históricos de Londres, el Old Vic.

Entonces, el actor fue despedido de House of cards por esta serie de acusaciones. Este último mes en el Festival de Cannes se ha presentado el primer proyecto del actor después del escándalo sexual que protagonizó entonces. Se trata de la película Peter Five Eight, dirigida por Michael Zaiko Hall.