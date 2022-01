'Kichi' no se muerde nada la lengua y sorprende al hablar en estos términos sobre Yolanda Díaz

El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha sorprendido al criticar a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, porque “no baja de Despeñaperros para abajo”.

En una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena Ser, ‘Kichi’ ha lamentado que nadie del Gobierno hace caso a los problemas de su ciudad a pesar de su insistencia.

“Pese a las llamas de auxilio, llamadas de teléfono, cartas... parece ser que la cobertura de los móviles está estropeada de Despeñaperros para arriba y yo personalmente me he intentado poner en contacto con la ministra de Industria, la ministra de Trabajo, la ministra de Economía, y no he tenido ninguna respuesta. Es triste, pero es realidad”, se ha lamentado el alcalde de Cádiz.

‘Kichi’ ha reiterado que desde noviembre no le ha atendido ningún ministro y ha subrayado que “ningún ministro lleva sin atender esta tierra desde hace años”.

Preguntado explícitamente por el caso de Yolanda Díaz, el alcalde no se ha mordido la lengua y ha admitido que con ella “no hay diálogo”.

“La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no baja de Despeñaperros para abajo. Está muy presente en los conflictos del tercio norte del país pero a Andalucía no ha venido todavía”, ha criticado.

“A mí me encantaría poder reunirme con ella o ser al menos anfitrión y que se reúnan con ella los trabajadores y los representantes de los trabajadores y expliquen la situación y le pidan soluciones”, ha deseado.

‘Kichi’ se ha lamentado porque no tienen “ninguna voz en Madrid” porque, según ha dicho, ningún diputado del Congreso, de ningún partido, “representa a Andalucía” ya que “solo representan a su partido”.