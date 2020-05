El compartido mensaje de 'Kichi' tras los comentarios que recibe por haber subido de peso

Europa Press News via Getty Images José María González 'Kichi', en su toma de posesión como alcalde de Cádiz el 15 de junio de 2019 (Europa Press News/Europa Press via Getty Images).

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha compartido este miércoles una reflexión acerca de la gordofobia en sus redes sociales tras los ataques que ha recibido tras haber subido de peso.

Como ha relatado, no para de recibir comentarios del tipo “Te has hartado de phoskitos en el confinamiento”, “Te has puesto gordo” o “Tienes unos kilitos de más”.

“Al comprar el pan, camino del Ayuntamiento, en el mercado... No falta nunca quien te diga, incluso antes de decirte hola, que hay que ver ‘lo gordo que te has puesto’. Las bromas siempre son sobre el mismo tema: la obesidad. Llevo unos días dándole vueltas a esta realidad y me siento obligado a posicionarme, porque haciéndolo quizás pueda ayudar a muchísima gente que seguro se siente reflejado ante esta situación, pero no dice nada. Sólo se aísla. Se calla. Mientras su inseguridad aumenta”, ha escrito el político, de 44 años.