Kiev destruye la estatua que simbolizaba la unidad y amistad con Rusia

Foros de un momento “histórico”

Nuevos nombres para calles “prorrusas”

¿Amistad eterna?

La “traición”

“Estoy triste. Pensaba que Ucrania tenía en Rusia un amigo y de repente he visto cómo los rusos matan a nuestra gente, vienen a nuestra casa a hacer una guerra y nos quieren quitar el territorio. Ya no hay amistad. Este monumento no lo necesitamos más”, defiende. “Esos yo creo que no se van a quitar; son nuestros héroes nacionales”, sostiene el operario señalando la otra parte del monumento de estética también soviética.