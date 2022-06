Kiev pide a la UE superar "obstáculos artificiales" para la adhesión de Ucrania

Horacio Villalobos via Getty Images

Horacio Villalobos via Getty Images

Ucrania ha pedido este miércoles decisiones políticas “firmes” y “valientes” por parte de los líderes europeos para superar problemas y “obstáculos artificiales” a la adhesión del país a la Unión Europea (UE) , y ha insistido en que no aceptará otra opción que no sea el estatus de candidato.

“Este ejemplo muestra cómo a veces las objeciones a dar a Ucrania lo que sería el siguiente paso lógico son artificiales o una invención burocrática, o simplemente la ausencia de voluntad de admitir que no se confía en los ucranianos (...), que no son probablemente europeos y no se les dará lo que desean”, ha detallado.