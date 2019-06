Kiko Hernández arremete contra 'La Resistencia' de David Broncano en 'Sálvame': "Me parece una indecencia"

“Hay un programa que se emite por la noche en otra cadena que siempre se hace una pregunta a los invitados, se les da elegir entre dos preguntas y una de ellas es ‘cuánto tenéis en el banco’. Adelante. Así comparamos quién tiene más”, ha dicho Corredera directamente a Lozano y a Hernández.

”¿Pero en ese programa pagan por decirlo?”, ha querido saber Lozano, dejando claro que no sigue La Resistencia.

“No, no, la gente va de promoción. ¿Puedo decir el programa? Es La Resistencia, de David Broncano. Hasta Gerard Piqué contestó...”, ha asegurado Corredera.

″¿Y la otra pregunta cuál es?”, ha querido saber Gema López.

“Da a elegir, entre cuántas relaciones has tenido en el último mes y cuánto dinero tienes en el banco. Kiko, ¿tú eliges la del dinero, no?”, ha insistido Corredera.

En este momento, Kiko Hernández ha entrado en cólera al conocer lo que hace Broncano en su programa: “Yo estoy alucinando de verdad”.

″¿De verdad que no lo sabías?”, le ha inquirido Corredera.

“Ni lo sé... y me parece una indecencia, luego dicen de este programa pero a mí me parece una indecencia preguntarle a alguien cuánto dinero tiene, pues mire usted, el que haya ganado trabajando. A mí, que lo preguntes tú que te considero amiga y una buena profesional, también me parece fuera de lugar”m ha afirmado Hernández.