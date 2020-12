Kiko Hernández estalla tras ver las últimas imágenes: "Payasos, idiotas, irresponsables"

Cuando comentaron este martes los vídeos en Sálvame, Hernández estalló: “Dice la hija de Guti y Arantxa que perdón y que somos humanos. No, no pidas perdón. A lo mejor dentro de 15 días una abuela o abuelo, una madre o un padre de alguno de los que estaban ahí muere. Pídele perdón, a ver si te perdona”.

“Con un perdón no se soluciona una vida. Ya está bien de decir que he metido la pata. Puedes meter la pata si no se lleva por delante a alguien, si se lo lleva eres una insensata”, prosiguió.

Hernández aumentó su enfado y cargó con una mayor dureza contra Zayra: “Este virus es mortal, estáis regalándole un 40% de mortalidad a una señora o un señor que está intentando protegerse en su casa con mascarillas y gel hidroalcohólico. Estamos a un paso de las vacunas, tú crees que es normal que se mueran justo antes de la Nochebuena. Me sale de todo”.

“Pero es que sois unos payasos, unos irresponsables y unos asquerosos. Lo que tendría que hacer el Gobierno es poner multas gordas, se acabaron ya las tonterías. Estamos los medios de comunicación denunciando, pero ¿denunciando el qué? Si tenía que ser la Policía la que lo hiciera con una multa de 100.000 euros. Payasos, idiotas, irresponsables”, sentenció.