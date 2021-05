Qué es la artritis psoriásica, la enfermedad que sufre Kiko Hernández

“No puedo mover bien la mano derecha, me dan pinchazos y tengo los dedos casi inmóviles. Reconozco que me da miedo que se me caiga una de mis hijas”, dijo en una entrevista publicada en 2017 en Diez Minutos.

“Esto va por picos. De pronto me da un dolor que no me puedo ni levantar para ir al baño del dolor que tengo que, a las dos horas, ya no tengo absolutamente nada y me puedo mover. Gracias a Dios que esta enfermedad da este descanso”, dijo a quienes le criticaban por ir en silla de ruedas unos días y otros no.