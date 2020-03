"No me lo puedo creer": El enfado de Kiko Matamoros por esta frase de Pedro Sánchez

Europa Press Entertainment via Getty Images

Europa Press Entertainment via Getty Images Kiko Matamoros.

Kiko Matamoros, colaborador del programa Sálvame de Telecinco, ha mostrado su absoluta sorpresa en su cuenta de Instagram tras escuchar la comparecencia de Pedro Sánchez en televisión.

El presidente del Gobierno ha anunciado una ampliación del confinamiento por el coronavirus que supondrá que los trabajadores de sectores no esenciales no trabajarán desde el 30 de marzo al 9 de abril, ambos incluidos.

Sin embargo, esto no es lo que ha llamado la atención de Matamoros, que se ha fijado en una expresión que ha pronunciado Sánchez ya en el turno de preguntas de los periodistas.

Se trata de esta frase:

“Yo soy consciente que los españoles y españolas estamos acostumbrados a vivir de otra manera, a estar en la calle, a estar en contacto con nuestros familiares, nuestros seres queridos, a abrazarnos, tocarnos. En definitiva, a tener un comportamiento y una conducta social muy distinta al que estamos obligados. Incluso en nuestras casas, en nuestras diminutas casas, que imagino es lo que le estará pasando a millones de españoles, a guardar las distancias por miedo a ser infectados o a infectar”.

Expresión, la de las “diminutas casas”, que no ha gustado nada al colaborador de Telecinco, que ha reaccionado así: ”¿“Incluso en nuestras diminutas casas” ha dicho? No me lo puedo creer”. Texto al que ha acompañado tres caras de vergüenza y otras tres de vómito.