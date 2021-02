Kiko Rivera: "Si yo pudiera, me iría a Andorra"

Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja y dj, ha estrenado su programa en Twitch con una entrevista al crooner y presentador Bertín Osborne.

Una entrevista en la que han hablado de Paquirri, de las metas de cada uno en la vida, de las canciones de Osborne y hasta de política.

Preguntado por Rivera por la actual situación, Osborne no ha querido pronunciarse porque “sería injusto”, aunque ha afirmado que “lo de las izquierdas y las derechas ha quedado tan antiguo y tan viejo que no debería de ser así” y que habría que “exigirle a los gobiernos de turno que sean gestores”.

“Que tengan gente preparada y que se olviden de izquierdas y derechas, de ricos y pobres. Vamos a mejorar el país por arriba, no por abajo. Vamos a intentar que todos seamos ricos y no pobres”, ha analizado Osborne.

“Pero eso es muy complicado, ¿no Bertín?”, ha preguntado Rivera.

“Bueno, otros países lo han conseguido”, ha contestado Osborne, que ha citado países como Suiza o Austria.

“O Andorra”, ha dicho Rivera en broma sobre la polémica de los youtubers que se marchan al país vecino para pagar menos impuestos.

Osborne ha torcido el gesto y no ha querido hablar sobre ese tema, pero Rivera sí lo ha hecho y ha dejado clara su postura: ”¿Qué problema hay?”.

Su interlocutor no decía nada ante las palabras de Rivera, que seguía con su discurso: “Si una persona se quiere ir, ¿quién es nadie para decirle? Si yo pudiera, anda que no me iría a Andorra”.

″¿Y en Andorra qué vas a hacer?”, le ha preguntado Osborne.

“De visita”, ha contestado Rivera en broma.

“Si no te puedes pegar un paseo porque te sales”, ha proseguido la chanza Osborne.