Kiko Rivera se sincera y confirma que sufrió 'bullying': "Fui objeto de patadas y puñetazos"

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images Kiko Rivera, en una imagen de archivo.

“Es un tema que nunca he tocado, quizás difícil para mí, pero hoy salió hablando al parecer un compañero de mi colegio interno en Toledo”, ha comenzado explicando Kiko Rivera en su cuenta de Instagram. A continuación, el hijo Isabel Pantoja se ha sincerado en la red social.

“Y sí, me hacían bullying, quizás no como lo ha explicado él, pero sí fui objeto de patadas, puñetazos, me robaban y fue una época bastante dura, para que engañaros, por la simple razón de venir de donde venía”, ha revelado el dj.

“Con esto no quiero dar pena, ni mucho menos, conseguí salir, conseguí convertirme en lo que soy hoy en día, y aunque me costó, siempre tiré para delante, aunque de ahí vienen mis malos hábitos”, ha añadido junto al mensaje “Stop Bullying”.