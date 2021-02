Kiko Rivera cuenta el vergonzoso momento que vivió con Felipe González en un avión

Kiko Rivera ha debutado en el mundo de las entrevistas en Twitch con un invitado muy conocido, el cantante Bertín Osborne.

La conversación derivó en una curiosa anécdota que tiene como protagonista al hijo de Isabel Pantoja y al expresidente socialista Felipe González. Hablando de la situación política y de la pandemia, Rivera ha contado que él de más joven sentía afinidad por el PSOE y contó una anécdota de lo más hilarante.

Isabel Pantoja tenía una secretaria que “era muy del PSOE” y que tenía predilección con Felipe González, presidente de España de 1982 a 1996. Esa mujer le regaló un marco con la foto del exlíder socialista y alguien le puso esa imagen en la mesita de noche.

Un día, Rivera le preguntó a su madre que quién era su abuelo: “Entonces a mi madre le pillaría que no sabía donde meterse, sabiendo ella todo lo que sabe que yo no tenía ni idea y me he enterado ahora, miró al cuadro de Felipe González y me dijo: ‘Este es tu abuelo’”.

Hasta aquí todo bien. El problema es que un día la vida y la casualidad hizo que Isabel Pantoja y su hijo coincidiesen en un avión con Felipe González. Cuando vio al político, Rivera se lanzó corriendo a sus brazos gritando ”¡Abuelo, abuelo!”.

“Mi madre dice que pasó una vergüenza tremenda, que le tuvo que explicar... Yo me llevé un chasco porque a mí me caía muy bien Felipe González”, ha comentado Rivera para zanjar la anécdota.