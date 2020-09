Kiko Rivera preocupa a sus seguidores por su estado de salud en su última foto

El cantante Kiko Rivera publicó este lunes una imagen en su perfil de Instagram con la que preocupó a los que casi 900.000 seguidores que acumula en la red social.

El productor sevillano e hijo de Isabel Pantoja compartió un selfie en el que aparece tumbado, sin camiseta y con el gesto torcido.

“No estoy muy católico yo hoy... Tengo el cuerpo un poco cortado... No tengo fiebre, no se alarmen pero sí me encuentro rarete🥺”, escribió junto a la publicación Rivera.