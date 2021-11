Kiko Rivera desvela la conversación que tuvo con Juan Carlos I gracias a Bertín Osborne

Puede que sin esperarlo, Patricia Conde consiguió un gran titular cuando, durante su entrevista a Kiko Rivera en Nadie al volante (Movistar +), éste desveló el contenido de una conversación que mantuvo con Juan Carlos I.

″¿Tú conociste al rey emérito en algún momento de tu vida? ¡No me digas que estuvo en Cantora!”, deslizó la presentadora cuando el DJ comentó que la comparación más extraña que le habían hecho era con Corinna Larssen.

“No lo he conocido, pero tengo una anécdota. Cuando estuve en el programa de Bertín Osborne [Mi casa es la tuya, en enero de 2020], al día siguiente, cuando se emitió, llamé a Bertín para ver qué tal había ido y me dijo ‘Estoy aquí con Juan Carlos’. ‘¿Qué Juan Carlos?’. ‘Con el rey’, y me lo pasó por teléfono”, desveló el hijo de Isabel Pantoja.