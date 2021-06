El peculiar homenaje de los Kikos, del 'eje del mal' de 'Sálvame', a Mila Ximénez

View this post on Instagram

Citando al otro Kiko, Hernández, ha acompañado la foto con un “GRACIAS, amigo” y un corazón. Matamoros no pudo acudir al velatorio debido a que tiene que guardar reposo tras una operación estética a la que se sometió la víspera.

Por su parte Hernández, que este miércoles no pudo participar desde el principio en el Sálvame especial en honor a Mila Ximénez porque la emoción no le dejaba, dijo cuando finalmente pudo intervenir: “Se me ha ido a un amiga como pocas he tenido. Voy a tirar para adelante pero me va a costar muchísimo”.

El colaborador también ha compartió el último mensaje que le hizo llegar Mila Ximénez a través de su hija, Alba Santana, pues ya no tenía apenas fuerzas. Me dijo que “desde el cielo nos iba a cuidar a todos. Y nos hará señales para que sepamos que está con nosotros”.