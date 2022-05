Kim Kardashian y el vestido icónico de Marilyn Monroe: así consiguió llevarlo a la Gala Met

El vestido, que Kardashian considera el primer naked dress de la historia y dejó en shock a los presentes en la fiesta de cumpleaños de Kennedy, es propiedad del museo Ripley’s Believe It Or Not, que lo compró en una subasta por cinco millones de dólares. Después de negociar con ellos, la prenda viajó en avión privado hasta la casa de Calabasas (California) de la influencer.