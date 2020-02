Kirk Douglas: La bestia de Hollywood

Trabajaba de dependiente cuando terminó la secundaria y quiso matricularse en la universidad. Su salario no le daba para ingresar, así que convenció al decano de la St. Lawrence University para que le aceptase a cambio de trabajar como jardinero y bedel en el campus. Cuatro años más tarde Issur se graduaba en filosofía y letras. Por el camino ganó el campeonato de lucha libre universitario y lideró el grupo de teatro de la universidad, The Mummers.

Protagonizó la mejor película que he visto nunca, Cautivos del mal (The bad and the beautiful 1952). Un relato despiadado, cínico y extrañamente romántico. La obra maestra del director Vincente Minnelli, cuyo ritmo narrativo comparte cierto parecido con Ciudadano Kane. No en vano su productor trabajó codo con codo con Orson Welles.