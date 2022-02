La abrumadora sinceridad de Pepe Domingo Castaño ante Chanel sobre su preferencia en Eurovisión

El locutor de la Cope Pepe Domingo Castaño y la representante de España en Eurovisión han coincidido este lunes en Todo es mentira, el programa de Risto Mejide y Marta Flich en Cuatro.

Durante un instante, Castaño y Chanel han coincidido unos minutos en pantalla y el locutor, que estrena un nuevo libro sobre su vida en la radio, se ha sincerado sobre sus preferencias en el Benidorm Fest.

“Me dejas decir que yo no la elegí pero yo hubiera apostado, porque soy gallego, por Tanxugueiras pero creo que la elección es buena. Va a defender a España muy bien, tiene una gran voz. La canción es, creo que muy televisiva, muy eurovisiva, y le deseo toda la suerte del mundo. De verdad”, ha señalado el mítico locutor de radio.

Antes de esto, Chanel ha afirmado que está muy enfocada en el trabajo y que va a hacer todo lo que esté en su mano “para llevar una apuesta artística potente”.

Risto le ha indicado que espera que se esté “blindando bien” por todas las críticas que le pueden caer tras su actuación en Eurovisión porque, en este certamen, las votaciones dependen de muchos factores y no solo de la actuación en sí.

Ha contado Chanel que está haciendo un ejercicio diario para saber cuál es su responsabilidad: “Todo lo que esté en mi mano y en mi energía y en mis horas del día lo voy a dar”.

También ha reconocido la artista que no sabía dónde se metía cuando accedió a participar en el Benidorm Fest: “Sabía que esto era muy grande, que iba a ser súper top cuando vi los nombres de los candidatos fue como de ‘oh, my god’, esto es muy grande. Lo que no vi venir es todo lo después”.

Se refiere Chanel a toda la polémica por las votaciones en el Benidorm Fest. RTVE dio a conocer días después de la gala que el grupo gallego Tanxugueiras arrasó en el voto popular, lo que levantó todavía más ampollas con respecto al resultado final.