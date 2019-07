La ácida despedida de Mamen Mendizábal y Esperanza Aguirre en 'Más Vale Tarde': "¿Pero no me vas a llamar más?"

Entrevistar a Esperanza Aguirre es una experiencia que puede hacer saltar la chispa en cualquier momento. Mamen Mendizábal lo ha vuelto a comprobar este miércoles en Más Vale Tarde (La Sexta), en plena entrevista a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región.

Tras una conversación sobre el actual Partido Popular, su postura ante la investidura de Pedro Sánchez y la potencial cercanía de la propia Aguirre a Vox, -que ella misma ha rechazado-, Mendizábal se ha despedido deseándole buen verano.

Donde otro invitado respondería del mismo modo, Aguirre, una de las habituales protagonistas de este espacio, no. Su respuesta ha resultado del todo ácida: “Osea, ¿pero ya no me vas a llamar más en todo el verano?” La presentadora, entre sorprendida e irónica, le ha aclarado que ella no, “porque yo el lunes me voy de vacaciones”.

“Ah, que tú te vas de vacaciones”, le ha replicado la popular, remarcando ese “tú” con cierto sarcasmo.

La periodista no ha reparado -o no ha querido hacerlo- en ese detalle y ha “calmado” a su entrevistada: “No se preocupe que ya dejo yo dicho que le llamen”. Sonriente, Esperanza Aguirre se ha debido de conformar con esta respuesta y se ha despedido -ya sí- deseándole buenas vacaciones.