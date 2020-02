La aclamada camiseta de Noemí Galera en 'OT 2020': muchos le ven un mensaje oculto

OT 2020 ha dejado momentos muy comentados en redes sociales. El último, una discusión de Maialen y Samantha con Rafa a cuenta de un comentario que han considerado “machista”.

“Me gustan las maduritas”, aseguró Rafa. Una frase por la que fue muy criticado por sus compañeras de edición. “La expresión a mí me gustan maduritas está mal”, le ha recriminado Samantha. “Eso es lo que más odio del machismo” ha añadido. La triunfita ha comparado el comentario de Rafa a si ella hubiese dicho “yogurín”. “Hay que saber diferenciar, no lo he dicho por machista”, dijo él algo cabreado.

Un día después de la discusión, Noemí Galera, directora de la Academia, ha aparecido en la casa con una llamativa camiseta en la que se puede leer “soy feminista” en catalán.

Algunos espectadores consideran que puede ser una sutil respuesta al comentario de Rafa. Además, Iván Labanda, profesor del concurso, ha ido al pase de micros en falda.