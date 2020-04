La aclaración de Ana Rosa Quintana en Twitter sobre su estado de salud

Ana Rosa Quintana ha preocupado este miércoles a buena parte de su audiencia después de tener que abandonar su programa de Telecinco en directo.

La periodista evidenció que no se encontraba bien de salud debido a una notable afonía. La periodista tuvo que explicar que, como todos los años, tiene la alergia típica de esta época del año.

“Lo tengo que aclarar. Es lo de todos los años. Tengo alergia pero es que no me he empezado a tomar los antihistamínicos, voy a empezar hoy. Soy un desastre”, señaló Quintana.