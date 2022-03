La aclaración de la hija de Félix Rodríguez de la Fuente tras oír a Ayuso mencionar a su padre

“Decía Félix Rodríguez de la Fuente que cuando desaparece una sola especie animal la hemos perdido para siempre, porque crear solo puede hacerlo dios”, dijo la dirigente del PP en un acto en el Zoo Aquarium de Madrid, que cumple 50 años desde su apertura y lo ha celebrado presentando de forma oficial a sus dos nuevos pandas, los gemelos You You y Jiu Jiu.

Dicho eso, Odile Rodríguez de la Fuente ha hecho un apunte importante tras algunos comentarios que habían surgido en la red social: “Y aclaro que no era creacionista. No hay más que leer su enciclopedia. Es figurativo. Donde dice Dios dice que ‘a día de hoy’ no se pueden recuperar especies extintas”.