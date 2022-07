La actriz Florence Pugh responde a los que critican sus 'tetas pequeñas'

“Cuando me puse ese increíble vestido de Valentino supe que no había forma de que no hubiera un comentario al respecto”, comienza diciendo la actriz Florence Pugh en redes sociales.

“Afortunadamente, he llegado a un acuerdo con los complejos de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz con todos los “defectos” que no podía soportar mirar cuando tenía 14 años. Muchos de ustedes querían decirme agresivamente lo decepcionados que estaban por mis ‘tetas pequeñas’, o cómo debería avergonzarme por tener un ‘pecho plano’. He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis senos y no le tengo miedo”, asegura Pugh en Instagram. “Lo que es más preocupante... ¿Por qué le tienes tanto miedo a los senos? ¿Pequeño? ¿Grande? ¿Izquierdo? ¿Derecho? ¿Sólo uno? ¿Quizás ninguno?”.