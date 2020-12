La actriz Laverne Cox denuncia una agresión tránsfoba

Poco a poco se van dando pasos a favor del colectivo LGTBI y, especialmente, hacia las personas trans. En las últimas elecciones estadounidenses, Sarah McBride se ha convertido en la primera mujer trans en lograr un escaño al Senado, y en España se trabaja para aprobar la Ley Trans. Sin embargo, las agresiones tránsfobas siguen siendo habituales.

La actriz Laverne Cox ha sido el último rostro conocido en denunciarlo este sábado en sus redes sociales. Según ha relatado, ella se encontraba con un amigo paseando por el parque Griffith de Los Ángeles (EEUU) cuando un hombre se acercó a pedirles la hora de forma agresiva y se enzarzó con su amigo al preguntarle si ella era “un chico o una chica”.

“No es seguro si eres una persona trans. Obviamente, lo sé bien”, ha empezado diciendo la actriz de Orange is the new black (Netflix) en su vídeo de Instagram en el que ha confesado sentirse “conmocionada” tras el incidente.