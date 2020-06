La noche en que Nia adelantó que iba a ganar 'OT 2020'

Nia ya adelantó en febrero que sería la ganadora de OT 2020. La gala 5 marcó un antes fue un antes y un después para la canaria. Fue algo así como el inolvidable Shake it out de Amaia en OT 2017. Porque si hay una actuación icónica de esta edición del talent musical de TVE, ésa es su versión de Run the world de Beyoncé.