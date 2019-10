La advertencia de Jordi Évole a Pedro Sánchez por lo que se ve en esta imagen

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, presentó esta semana su lema para la campaña electoral del 10 de noviembre.

“Ahora, Gobierno. Ahora, España” son las palabras elegidas por el PSOE para animar al voto de cara a los comicios generales, en los que los socialistas buscan hacerse con el voto del centro político y, quizás, arrebatar apoyos a Ciudadanos.

El periodista Jordi Évole, expresentador del programa Salvados de LaSexta, ha analizado este giro del PSOE y su recurso al concepto de España.

Lo ha hecho en su columna semanal en La Vanguardia, titulada Mientras dure la guerra, en referencia a la última película de Alejandro Amenábar.

En su texto, Évole alerta a Sánchez y al PSOE sobre lo que puede significar esta estrategia política.

Tras recordar la escena de la película en la que Millán-Astray, protagonizado por Eduard Fernández, sólo consigue vociferar ”¡España!” ante las palabras de Miguel de Unamuno, interpretado por Karra Elejalde; Évole advierte lo siguiente:

“Y Unamuno los mira y susurra: “Y pensarán que dicen algo...”. Sigue pasando en este país que cuando no se tiene nada que aportar se recurre al concepto España . Y parece que con eso basta. Por eso decepciona que a estas alturas, en el enésimo bandazo de la era Sánchez, el PSOE recurra a un eslogan de campaña como “Ahora España”. “Y pensarán que dicen algo...”. Y no es que a mí la palabra España me dé grima. Ya me parece bien que la izquierda se quite según qué complejos. Pero esto no es quitarse complejos, no se engañen. Esto es una táctica muy poco sutil para atraer a los votantes de Ciudadanos. Aunque, no sé por qué, creo que al PSOE no le va a salir bien la jugada. Es todo demasiado descarado. A ver si con una campaña con tantos guiños al centroderecha, el PSOE se está olvidando de sus votantes naturales. Ellos sabrán. Pero cuidado con el escrutinio del 10-N”.