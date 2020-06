El último aviso de Margarita del Val, una de las mayores expertas del CSIC: "La oleada está muy cerca"

Margarita del Val, una de las virólogas mas reputadas del CSIC, ha asegurado que la nueva oleada del coronavirus “está muy cerca”, que ahora mismo “no sabemos qué brote puede ser el que se nos vaya de control” y que podría ser cualquiera de los que hay ahora.

La experta ha insistido en El Programa de Ana Rosaen que no podemos fiar todo a que el calor reduzca la expansión del virus porque “no se prevé que el calor arregle prácticamente nada”.

“Lo importante es que los comportamientos favorezcan el control del virus. Los comportamientos de muchísima lo están favoreciendo, pero desde luego los que se muestran y los que se ven por todos los sitios... hay demasiadas excepciones que están causando brotes”, ha lamentado.

Del Val ha explicado que mucha gente, como no ve el virus, no percibe el riesgo. Pero ha repetido que el virus “viene de cualquier sitio y no sabemos por dónde nos puede llegar”. De hecho, ha recordado que “nos puede llegar por las personas más cercanas en cualquier momento”.

La experta ha admitido que no esperaba que fuese a haber tantos focos tan rápidamente y ha alertado de que hay “personas contagiosas que están transmitiendo el virus” aunque probablemente no lo sepan.

Además, ha explicado que la medida más importante para controlar el virus no es hacer PCR masivos, sino mantener en todo momento las medidas de prevención.