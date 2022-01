La afirmación de Omar Montes sobre política que deja sin palabras a Jesús Calleja

El popular cantante Omar Montes ha sido el invitado de este lunes en el programa Planeta Calleja, que conduce Jesús Calleja y con quien ha recorrido la región de Laponia, donde Montes ha realizado una afirmación que ha dejado sin palabras al aventurero y presentador de televisión.

Calleja le ha preguntado si le interesa la política y el cantante no ha dudado en revelar que no ha votado en su vida porque no le interesa.

Cuando el presentador le ha dicho que si no vota no puede cambiar las cosas, Montes ha señalado que tampoco cree que él vaya a cambiar mucho, a no ser que sea presidente, “que todo es andarse”.

“A mí me gustaría dedicarme a la política”, ha asegurado entonces. “Ni votas, ni te interesa la política y el día de mañana te interesaría ser político”, ha sido la respuesta de Calleja.