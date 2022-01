La afirmación de Rocío Monasterio que obliga a intervenir a Susanna Griso: "Pero señora..."

La periodista Susanna Griso ha tenido que puntualizar una afirmación que ha hecho Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid, quien había asegurado que Pedro Sánchez “pasa por encima de la soberanía de España” en su actuación respecto a Ucrania.

“Lo que el Gobierno de Pedro Sánchez no puede hacer es pasar por encima de la soberanía de España y no llevar al Congreso la votación de algo fundamental como esto. Está ignorando algo fundamental y es que lo tiene que llevar al Congreso, se tiene que votar”, ha reclamado Monasterio durante una entrevista en Espejo Público.

“Se dedica a posicionarse en este conflicto sin tan siquiera pasar por el Congreso y esto es gravísimo. Estamos exigiendo que se cumpla con la ley, que se pase por el Congreso, que se respete la soberanía de España y por supuesto también la de Ucrania. Y también la de Polonia”, ha proseguido.

En ese momento, Griso ha intervenido: “Pero señora Monasterio, la fragata Blas de Lezo estaba previsto que fuese al Este de Europa en cuestión de 15 días, lo único que se ha hecho es adelantar. El Gobierno no necesita autorización del Congreso para un despliegue que ya estaba previsto en la Alianza Atlántica. Otra cosa es que entrásemos en combate”.

“Una cosa es la OTAN y otra cosa es Ucrania porque que yo sepa Ucrania no está en la OTAN y aparte, ¿Cuál es el papel de Europa en todo esto? ¿Qué papel ha tenido deberíamos reflexionar sobre lo que ha pasado. Es algo que afecta a la estabilidad de Europa y aquí no tiene ni voz ni voto y algo que afecta gravemente a la soberanía española y aquí no se pasa por el Congreso”, ha proseguido Monasterio.

Para la dirigente de Vox, “Sánchez y sus socios comunistas y bilduetarras rápidamente se ponen de acuerdo en lo que es saltarse los mecanismos de control del Parlamento”. “En esos son rapidísimos”, ha ironizado.

Las palabras de Griso van en la línea apuntada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha remarcado que “no se ha ofrecido nada que no se esté haciendo desde hace muchos años como consecuencia de la participación de España en la OTAN” puesto que se trata de “un miembro serio y fiable”.

En este punto, la ministra ha explicado que son misiones “permanentes” que se llevan desarrollando desde hace mucho tiempo, de manera que “ahora lo importante, ante la situación de crisis que se está viviendo, es la apuesta que hace España y el Gobierno de España para que haya una respuesta diplomática y una desescalada”.

Asimismo, Robles ha incidido en que los medios españoles, tanto por aire como por mar, “estaban desde hace muchos años”, toda vez que ha reiterado el fin disuasorio de los mismos.

Por ello, se ha mostrado convencida de que las críticas al papel de España en esta crisis responden a que, “a veces, hay un poco de desconocimiento de cuál es la participación” ya que las operaciones que hay en estos momentos “están aprobadas por el Congreso de los Diputados desde hace muchos años y cada año se renuevan por acuerdo del Consejo de Ministros”.

De hecho, como ha proseguido, “el pasado 21 de diciembre se aprobaron las misiones tanto de la fragata ‘Blas de Lezo’ como las que van a hacerse en unas semanas en Bulgaria”, que “tienen la aprobación correspondiente del Consejo de Ministros y en su día por el Congreso de los Diputados porque son misiones permanentes”.

En cuanto a cuándo va a zarpar la fragata ‘Blas de Lezo’, ha indicado que “en dos o tres días” cuando estén listas las correspondientes pruebas del Covid-19 y ha incidido en que toda la actuación y participación españolas “entran dentro de la normalidad” en el ámbito de la OTAN.