La Agenda 2030, más necesaria que nunca

Estos últimos no han tenido otra aportación a lo largo de estas sesiones de trabajo que la de torpedear un buen ambiente poco común entre partidos tan distintos y a la vez intentar colocar su mensaje negacionista con el cambio climático y socialmente insolidario. Su principal aportación es que en tiempos de crisis “hay que centrarse en lo importante”, como si no dejar a nadie atrás no fuese importante. Como si cuidar el único planeta que tenemos fuese algo secundario. Como si reforzar los valores de la paz y la democracia no fuese algo sumamente relevante en todo el mundo. Mención aparte merece el PP, que aunque no votó la propuesta de las Cortes, es justo destacar que sí han tenido una actitud constructiva a lo largo de este tiempo en cuanto a la necesaria unidad y consensos que merecen objetivos tan ambiciosos y a largo plazo.

De las distintas comparecencias que tuvimos, así como de distintas intervenciones de la mayoría de los grupos, se desprenden algunas coincidencias. En primer lugar, la importancia de poder contar con indicadores que nos permitan autoevaluarnos en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, poder examinarnos para comprobar que hacemos lo que decimos que haremos.

Otro punto de amplio consenso fue la constatación del desconocimiento de buena parte de la ciudadanía respecto a lo que significa y representa la Agenda 2030 y la necesidad de comunicar más y mejor al respecto. También la importancia de hacer partícipe a todos los niveles de la administración, especialmente el ámbito municipal, así como las entidades de activistas que día a día luchan para que cumplamos con los acuerdos de la Agenda 2030 sin desviarnos un centímetro.

En definitiva, empezamos una etapa fundamental y muy ambiciosa y precisamente en un momento en el que vemos ya las consecuencias terribles de la crisis provocada por la covid-19 para muchas personas y para muchas empresas. Por mucho que los ultras digan que hay centrarse en lo importante, pocas cosas pueden ser más relevantes y urgentes en estos momentos que combatir la pobreza y las desigualdades sociales, que potenciar la democracia y la paz y que proteger nuestro planeta.