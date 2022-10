La AIReF critica la falta de medidas del Gobierno contra la inflación en los presupuestos

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha criticado este martes que el Gobierno no haya incluido en el proyecto presupuestario para 2023 las medidas previstas para paliar los efectos de la inflación, que todo apunta a que tienen un “importe suficiente para desvirtuar la calidad del presupuesto”.

Herrero ha advertido que la inflación podría superar el 5 % en 2023 si no se adoptan medidas para paliarla y ha recordado que la previsión de crecimiento económico para el próximo ejercicio es del 1,5 %, seis décimas por debajo de la del Gobierno, en parte por el “efecto arrastre” de 2022, ya que hay indicadores que apuntan a un estancamiento en el tercer trimestre “y una posible evolución negativa en el cuarto trimestre”. Estas previsiones se verían deterioradas si empeora el riesgo de suministro de gas, si se endurece la política monetaria, si el consumo privado se contiene o si se retrasa la ejecución de los fondos europeos, pese a que “se observa un aumento en el mes de septiembre”. Precisamente la “velocidad” del Plan de Recuperación constituye, junto al supuesto de que la crisis energética se soluciona, una de las condiciones para que se cumpla la previsión de recuperación del PIB anterior al pandemia en el primer trimestre de 2024.

Déficit del 3,3% en 2023

Por lo que respecta al déficit, Herrero ha situado su previsión de cierre de 2023 en el 3,3 % del PIB, seis décimas por debajo de la del Gobierno, aunque podría dispararse al 4,6 % si se extienden las medidas para combatir la inflación.



Para este año, la AIReF estima que el déficit público cerrará en el 4,4 % del PIB, también por debajo del 5 % que prevé el Gobierno.



Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del proyecto presupuestario de 2023, Herrero ha apuntado que “parece razonable” que se extiendan algunas de las medidas tomadas o se adopten otras.



La presidenta de la AIReF cree que es así porque el propio escenario del Gobierno estima que en 2023 persistirán las circunstancias económicas que generaron la adopción de medidas, porque “a la semana de presentar el proyecto ya se anunciaron medidas que no habían sido incluidas” y porque el plan presupuestario remitido a Bruselas se recogían dos escenarios, uno con medidas y otro sin ellas.



Ha criticado que en los últimos años hay “una deriva en que los Presupuestos tienen una serie de carencias notables que restan” capacidad de control y que se han incrementado en 2023.



Además de la falta de medidas, las cuentas “parten de unas previsiones de cierre de ingresos de 2022 que no son realistas”, algo que, en su opinión, no puede justificarse con prudencia.