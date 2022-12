La alegría tras recuperar su cartera con 1.659 euros: "Hay personas buenas"

La cartera la perdió en el aparcamiento de un supermercado y no se dio cuenta porque iba “con prisas por ser la hora de los baños y de la cena” de sus tres hijos, de modo que sólo fue consciente de la pérdida cuando recibió la llamada de la Policía Nacional informándole de la aparición de su cartera con el dinero esa misma noche.

Así que acudió al domicilio que figuraba en el documento de identidad de Mari Cruz, pero ya no se encontraba allí porque se había mudado y tuvo que recurrir a la Policía Nacional para que la cartera acabara en manos de su dueña.

“No tuve ninguna tentación porque me puse en la piel de la otra persona y pensé que quizá fuera un dinero para medicamentos o para ayudar a un familiar”, ha explicado María de Gracia, que no quiere dar mucha importancia a su comportamiento y se muestra sorprendida por la repercusión que ha tenido la noticia, pues considera que lo que hizo sólo fue “lo que me habría gustado que hicieran por mí”.