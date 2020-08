La alerta de la jefa de Epidemiología del Vall d'Hebron: "Las cosas se están descontrolando"

La jefa de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d’Hebron, Magda Campins, ha alertado que los sanitarios están “muy preocupados” porque la evolución de la pandemia “no va bien” y ha insistido en la necesidad de reducir la interacción social ante el “descontrol” de los rebrotes.

“Las cosas se están descontrolando y si no somos conscientes y ponemos medidas por parte de todos (...) podemos volver a una situación muy crítica como la de marzo o abril”, ha recalcado este viernes en una entrevista a Catalunya Ràdio.

“Los casos siguen aumentando”

Según Campins, “las cosas no van bien” y, aunque en las últimas semanas “se han hecho esfuerzos importantes con medidas drásticas y más PCR”, el número de casos “sigue aumentando”, con una tasa de incidencia en España de 138 por cada 100.000 habitantes.

Además, ha detallado, en los últimos seis días las hospitalizaciones se han incrementado un 20 %, con más de 600 personas ingresadas y más de un centenar en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de Cataluña y, en el hospital Vall d’Hebron, ya tienen dos plantas prácticamente llenas de pacientes infectados por COVID-19.

Por eso, ha asegurado que ahora “toca concienciar mucho a la población, sobre todo a la joven”, para limitar los contactos y evitar que se multiplique la cadena de transmisión ya que, como ha recordado, con estas actitudes “pueden poner en peligro a sus padres y abuelos”.

Conciencia colectiva

“Tenemos que apelar a la conciencia colectiva. Ahora hay mucha gente de vacaciones y los jóvenes quizás interaccionan más con otros jóvenes, pero en septiembre, cuando vuelva la normalidad, podemos volver a tener una mayor afectación a personas mayores, que son los casos que se complican y colapsan hospitales”, ha señalado.

En esta línea, ha admitido que los mensajes que se han dado hasta el momento “quizás” no han llegado como deberían a los jóvenes, por lo que ha visto con buenos ojos que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, haya apelado a los ‘influencers’ a que ayuden a concienciar a este colectivo.

“Si los ‘influencers’ les dan estos mensajes, quizás harán más caso”, ha concluido.

“Las cosas no van bien”

Ese jueves, en la misma línea, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ,Fernando Simón, apuntaba que “cada día se está produciendo más transmisión”.

“Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Creo que es momento para parar. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más. Es verdad que las características de los casos son diferentes. Es verdad que la hospitalización y los datos de sobrecarga del sistema son diferentes. Pero estamos teniendo una transmisión importante. Y a medida que aumenta la transmisión irán incrementándose los casos de hospitalizados”, recalcó.

España ha confirmado 3.349 casos en las últimas 24 horas y más de 7.000 notificados.