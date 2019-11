La amenaza de Juan Carlos Girauta (Cs) ahora que ya no será diputado

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

Batacazo de Ciudadanos. El partido de Rivera se ha convertido en el más damnificado por la repetición de las elecciones generales de este domingo, en las que ha cosechado tan sólo 10 diputados, perdiendo 47 en tan sólo seis meses, lo que le sitúa como la sexta fuerza del Congreso, por detrás de Vox, Unidas Podemos e incluso Esquerra Republicana (ERC).

Se ha dejado por el camino más de 2,5 millones de votos y ha desaparecido en 13 comunidades autónomas: todas salvo Madrid, Cataluña, Comunidad Valencia y Andalucía.

Uno de los afectados es Juan Carlos Girauta, que dejará de ser diputado en el Congreso de los diputados. Eso sí, no ha perdido la ocasión para lanzar una especie de amenaza en su cuenta de Twitter: “Ha sido un honor representar a todos los españoles durante estos últimos años. Creo que los separatistas que se alegran de mi salida del Congreso no han valorado bien la libertad que me otorga volver a ser un ciudadano de a pie que solo se representa a sí mismo.”