La amenaza de la ultraderecha se hace carne en Italia y eleva la preocupación de la UE

Es la fórmula deseada por la ultraderecha: malestar, falta de oportunidades, reveses, contratiempos, malos gestores, políticas que no funcionan. Todo eso sumado genera crisis y es cuando los partidos de la derecha extrema se presentan ante el público como salvadores de la patria. Con el populismo y el ultranacionalismo por banderas, se hacen fuertes en la esperanza de los que ya no saben a qué puerta tocar. Lobos con piel de cordero.

Ese es el escenario de Italia, desde ayer, donde Giorgia Meloni, líder de los neofascistas Hermanos de Italia, ha ganado las elecciones y mandará con el apoyo de una derecha tan extrema como la suya, la de la Liga Norte, y otra más moderada, la de Forza Italia. No por menos esperado -las encuestas acertaron de lleno- deja se producir escalofríos en una Europa donde el fantasma de los totalitarismos parecía lejano. No, hoy en su seno hay dos países en manos de la ultraderecha, Hungría y Polonia, que no hacen más que sacar los pies del tiesto y poner en tela de juicio el estado de derecho. Son parte no desdeñable de la política de Bulgaria, Alemania o España y el pasado 11 de septiembre, además, ganaron las elecciones como muleta de la derecha clásica en Suecia. Italia se suma a ellos, con Budapest y Varsovia como espejos en los que mirarse.