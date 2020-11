La amistad entre vecinas, protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad 2020

Tras esto, los hijos van creciendo y van comprando ellos mismos los boletos para el mítico sorteo navideño, aunque lo siguen compartiendo con sus padres, que siguen los anuncios de la Lotería de Navidad con el recordado calvo que aparece en televisión.

Al final, ya en 2020, Marina, recibe un décimo de su vecina Carmen con el mensaje: “Quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti nunca me he sentido sola”.

La campaña ha sido elaborada por Contrapunto BBDO, al igual que en 2019.