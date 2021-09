La anécdota de Letizia con un profesor de la facultad: "A pesada, ahí no tiene rival"

Letizia incluso ha contado una anécdota con un profesor, que revela el carácter de la consorte. Según ella, en medio de una clase, “un catedrático brillante” le espetó lo siguiente: “Ortiz, desde luego no sé qué va a ser de su vida, pero a pesada, ahí no tiene rival, Ortiz”. La propia reina ha explicado que el profesor se refería a las preguntas constantes y a la curiosidad. Una curiosidad que, tal y como ha confesado Letizia, no ha perdido por mucho que ahora no ejerza de periodista. “Ahora ya no cuento las respuestas que me dan”, ha bromeado durante su intervención.