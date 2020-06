La anécdota del rey Felipe VI con Pau Donés que demuestra que era un gran fan

El rey ha calificado a Sardá como una “figura extraordinaria” ha comentado su emoción al ver el último vídeo del cantante de Jarabe de Palo. Sin embargo, el monarca guarda una anécdota con Donés, que el mismo cantante contó hace tres años y que demuestra que era un verdadero fan. En marzo de 2017, Donés contó en una entrevista a El Mundo, que recibió una llamada del monarca en pleno tratamiento contra el cáncer que sufría.

“Me encantó. Estaba en casa, llamada de número oculto, nunca pillo llamadas así, pero eran las 11 de la noche y lo pillé. ‘Dígame’. ‘Hola, ¿Pau Donés?’. ‘Sí, soy yo’. ’Hola, soy Felipe, el Rey”, empezó diciendo.

“Me encantó que don Felipe de Borbón, rey de España, me llamara para preguntarme cómo estaba. Me dijo que había escuchado la canción de Humo y que le encantaba y que cuando saliera el disco se lo iba a bajar de iTunes. Qué detallazo, ¿no?”, señaló entonces el catalán, que dijo que el monarca le parecía “muy simpático”.

Poco después de esta entrevista, en mayo de 2017, Donés contaba al mismo medio lo significativa que había sido esa llamada para él. “Es alguien que, en calidad de persona, me llama para preguntarme si estoy bien. Habíamos coincidido en un par de eventos y nos teníamos un cierto cariño. Me encantó su llamada, se preocupó por mí. Pero es tan significante como una señora que me para por la calle y me dice que está contenta porque yo haya hecho público lo mío, pues gracias a eso ella también lo ha podido hacer”, dijo entonces.