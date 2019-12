La apasionada reacción de Dabiz Muñoz a esta portada de Cristina Pedroche: dos palabras que no pueden decir más

El chef Dabiz Muñoz se ha mostrado entusiasmado por cómo aparece su pareja, la presentadora Cristina Pedroche, en la última portada de la revista Women’s Health.

En sus stories de Instagram se puede ver cómo el cocinero ojea la revista y exclama: ”¡¡Está buenísima!! ¡¡Está buenísima!!”.

“Hoy por la mañana, de camino al kiosko, he visto la portada de esta revista con esta chica tan guapa con estos pedazo de abdominales. Y oye: ¿quién será esta chica tan guapa tan guapa y que está tan pibón y tan cañona?”, dice en esos mismos stories.

“Así que me he comprado la revista y he empezado a investigar. Y he visto que la chica dice muchas cosas muy interesantes”, añade Muñoz, que sobre las imágenes ha colocado los mensajes “Pibón máximo!!! Espectacular!!!”.

También se puede leer: “Qué puto hambre me das, Cristina Pedroche”.