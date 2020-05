La aplaudida pregunta de Errejón que ha dejado Marlaska con esta cara

Este miércoles se ha celebrado una nueva sesión en el Congreso para aprobar una prórroga en el estado de alarma. En esta cita, que ha estado otra vez cargada de tensión, se ha hablado de las caceroladas contra el Gobierno que se han producido en los últimos días.

Estas se organizaron en un primer momento en la madrileña calle Núñez de Balboa, después en el barrio de Salamanca en general y más tarde por diferentes zonas de España.

Además, en los últimos días han sido las protagonistas de numerosos titulares. En medio de una pandemia mundial y con el coronavirus todavía no derrotado en España, los manifestantes, algunos sin mascarillas, no han guardado la distancia de seguridad poniendo en riesgo la salud pública por un posible rebrote de la enfermedad.

Uno de los más críticos sobre este tema ha sido el líder de Más País, Íñigo Errejón. En su intervención directamente se ha dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para preguntarle si se pueden hacer o no manifestaciones.

“Señor Marlaska, necesito que esto nos lo aclare. ¿El derecho de manifestación está vigente o no? ¿O para qué esté vigente te tienes que apellidar Queipo de Llano y vivir en el barrio de Salamanca y para el resto lo que hay son detenciones?”, ha comenzado Errejón.

El diputado de Más País le ha asegurado que “si esto estuviera pasando con un Gobierno del Partido Popular y fueran fuerzas progresistas y movimientos sociales los que salieran a la calle habría multas, detenciones y represión”.

“El derecho de manifestación está vigente, ¿sí o no? Y si no está vigente, ¿por qué sí para unos y no para otro? ¿Depende del barrio? ¿De la renta? ¿De que hayas nacido con apellidos compuestos o en el barrio de Salamanca? Creo que eso necesitamos que se aclare”, ha sentenciado.

Durante este fragmento de su intervención la cámara ha enfocado a Marlaska, que se encontraba con la cabeza apoyada sobre su mano derecha. Al principio su reacción ha sido la de levantar las cejas, pero luego se ha quedado inmóvil sobre su escaño.

En Twitter, esta pregunta de Errejón ha sido muy comentada y aplaudida por los usuarios.